Norwegen stellt einen WM-Rekord auf

Norwegen nahm wie Österreich 1998 zum letzten Mal an einer WM teil. Beim Rekord geht es aber um die Ausgabe im Jahr 1994. Damals im Kader der Norweger standen unter anderem Erik Thorstvedt, Alf-Inge Haaland und Goran Sorloth. Als Fußball-Experte dürfte es bei diesen Namen nun klingeln.