Norwegen stellt einen WM-Rekord auf

Norwegen ist mit einem 4:1-Sieg gegen den Irak perfekt in die Weltmeisterschaft gestartet. Und dabei haben die Skandinavier auch noch einen kuriosen WM-Rekord aufgestellt.
Norwegen nahm wie Österreich 1998 zum letzten Mal an einer WM teil. Beim Rekord geht es aber um die Ausgabe im Jahr 1994. Damals im Kader der Norweger standen unter anderem Erik Thorstvedt, Alf-Inge Haaland und Goran Sorloth. Als Fußball-Experte dürfte es bei diesen Namen nun klingeln.
Denn auch im Aufgebot für das heurige Turnier stehen Kicker mit diesen Nachnamen: Superstar Erling Haaland, sein Stürmer-Kollege Alexander Sorloth und Mittelfeldmann Kristian Thorstvedt.
Drei Söhne am Platz
Das Trio kam gegen den Irak auch gleich zum Einsatz, Haaland erzielte sogar zwei Treffer. Norwegen ist somit das erste Team in der WM-Historie, dass drei Söhne von ehemaligen WM-Spielern auf dem Feld stehen hatte. Ein irrer Rekord!
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