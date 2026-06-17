Nächster Transfer-Hammer bei Real Madrid!

Real Madrid mit Neo-Coach José Mourinho hat den nächsten prominenten Neuzugang präsentiert! Die „Königlichen“ verpflichten Bernardo Silva ablösefrei von Manchester City. Der portugiesische Nationalspieler unterschreibt in der spanischen Hauptstadt einen Vertrag bis 2028.
Für Real ist Silva bereits der zweite Neuzugang dieses Sommers. Zuvor hatten die Madrilenen bereits Marc Cucurella für 55 Millionen Euro vom FC Chelsea verpflichtet.
Mit Ibrahima Konaté und Denzel Dumfries stehen zudem zwei weitere Transfers vor dem Abschluss.
Neun Jahre bei Manchester City
Für Bernardo Silva endet damit eine erfolgreiche Ära bei Manchester City. Der 31-Jährige stand neun Jahre lang bei den „Citizens“ unter Vertrag und absolvierte insgesamt 460 Pflichtspiele.
Dabei gelangen dem flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler 76 Tore und 77 Assists.
Neben Real Madrid sollen auch der FC Barcelona sowie mehrere Vereine aus seiner Heimat Portugal um die Dienste des Routiniers geworben haben. Am Ende machten jedoch die „Königlichen“ das Rennen und sicherten sich die Unterschrift des portugiesischen WM-Fahrers.
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