Dolchstiche waren für Lehrerin bereits tödlich

Das war dann offenbar ihr Todesurteil. Der bei Kindern und Kollegen allseits beliebte Pädagoge hatte alles akribisch vorbereitet. Er hatte einen Dolch mit 18 Zentimeter langer Klinge und eine Neun-Millimeter-Pistole bei sich. Damit attackierte er die Frau. Laut Obduktionsergebnis stach er ihr zunächst dreimal in den Hals und fügte ihr dabei bereits tödliche Wunden zu. Allerdings nahm er dann auch die Pistole und schoss ihr noch dreimal in den Kopf.