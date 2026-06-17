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Dolchstiche waren für Lehrerin bereits tödlich

Oberösterreich
17.06.2026 11:27
Spurenermittler am Tatort in der Schulbibliothek
Spurenermittler am Tatort in der Schulbibliothek(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Nun ist es offiziell: Es waren bereits die Dolchstiche, die den Tod der 28-jährigen Lehrerin der Mittelschule Taufkirchen an der Pram in Oberösterreich verursacht hatten. Ihr Kollege (29) hatte im Anschluss dann aber auch noch auf die Leiche geschossen. Er wollte offenbar auf Nummer sicher gehen ...

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Mit Dolch und Pistole bewaffnet hatte der 29-jährige Vize-Direktor die Lehrerin am vergangenen Freitag nach deren Unterrichtsende in die Schulbibliothek zu einem Gespräch gebeten.

Die junge Frau soll nur zögernd eingewilligt haben, da sie bereits zu ihren Eltern nach Hause fahren sollte. Wie berichtet, war der Mann in die Kollegin verliebt, konnte offenbar nicht akzeptieren, dass sie seine Gefühle nicht erwiderte und stattdessen eine Partnerschaft mit einem anderen Mann eingegangen war.

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Das war dann offenbar ihr Todesurteil. Der bei Kindern und Kollegen allseits beliebte Pädagoge hatte alles akribisch vorbereitet. Er hatte einen Dolch mit 18 Zentimeter langer Klinge und eine Neun-Millimeter-Pistole bei sich. Damit attackierte er die Frau. Laut Obduktionsergebnis stach er ihr zunächst dreimal in den Hals und fügte ihr dabei bereits tödliche Wunden zu. Allerdings nahm er dann auch die Pistole und schoss ihr noch dreimal in den Kopf. 

Dann wusch er sich, wechselte die Kleidung und fuhr in Richtung seines Heimatortes Freinberg, wo er mit großer Geschwindigkeit auf einen Baum losraste, sich vor dem Aufprall aber noch selbst in den Kopf schoss. Die Einsatzkräfte konnte nur noch seinen Leichnam bergen.

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