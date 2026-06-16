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Zendaya und Holland

KI-Hochzeitsfotos „sorgten für Verwirrung bei Oma“

Society International
16.06.2026 21:25
Jetzt ist es offizielle: Tom Holland und Zendaya haben geheiratet.
Jetzt ist es offizielle: Tom Holland und Zendaya haben geheiratet.(Bild: AFP/THOMAS COEX)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Anfang des Jahres kursierten in den sozialen Medien Gerüchte, jetzt machten es Tom Holland und Zendaya offiziell – sie haben geheiratet. KI-generierte Hochzeitsfotos des Paares sorgten jedoch bei einigen Fans und sogar bei Familienmitgliedern für Verwirrung.

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Tom Holland (30) und Zendaya (29) haben geheiratet. Der britische Schauspieler bestätigte die Hochzeit in einem Interview mit dem Magazin „Esquire UK“. Gleichzeitig erzählte der Schauspieler, dass KI-generierte Bilder des Events für Unruhe in der Familie sorgten.

Bilder wie dieses gingen auf Social Media viral:

„Großmutter dachte, sie hätte den großen Tag verpasst“
Im Interview mit dem Magazin Esquire verriet er, dass seine Großmutter die gefälschten Hochzeitsfotos gesehen und gedacht hatte, sie hätte den großen Tag verpasst. Auf die Frage, ob er noch andere Familienmitglieder beruhigen musste, antwortete Holland: „Nein, denn sie waren ja alle dabei.“ Er wollte nichts weiter dazu sagen und fügte hinzu: „Mehr gibt es dazu nicht zu sagen.“

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Fotos wirkten auf manche täuschend echt
Auf den ersten Blick wirken die Fotos ziemlich realistisch. Sie zeigen eine lächelnde Zendaya und Tom in ihren Hochzeitsoutfits und das Paar beim Austausch der Ehegelübde – alles vor einer Kulisse, die dem Comer See ähnelt.

Fake-Bilder gingen auf Social Media viral
Fotos, die am 4. März auf „X“ geteilt wurden, erhielten über 100.000 Likes. Auch auf Instagram wurden die Fake-Hochzeitsfotos gepostet. Die Bildunterschrift besagte, die Bilder seien mithilfe von KI als „künstlerische Nachbildung“ erstellt worden. Einige Nutzer scheinen darauf hereingefallen zu sein und gratulierten in den Kommentaren. Andere zeigten sich weniger beeindruckt und konnten nicht fassen, dass ein KI-Bild so viele Likes erhalten hatte.

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