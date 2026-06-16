KI-Hochzeitsfotos „sorgten für Verwirrung bei Oma“

Tom Holland (30) und Zendaya (29) haben geheiratet. Der britische Schauspieler bestätigte die Hochzeit in einem Interview mit dem Magazin „Esquire UK“. Gleichzeitig erzählte der Schauspieler, dass KI-generierte Bilder des Events für Unruhe in der Familie sorgten.

Bilder wie dieses gingen auf Social Media viral: