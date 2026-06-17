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Pilot meldete Probleme

Bruchlandung auf Autobahn: Ein Toter in Texas

Ausland
17.06.2026 11:36
Helfer versuchen, Passagiere zu retten.
Helfer versuchen, Passagiere zu retten.(Bild: AP/Zayra Garza)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine Privatmaschine ist am Dienstagabend (Ortszeit) in Texas auf eine Autobahn gestürzt. Ein Mensch kam bei der Bruchlandung ums Leben, fünf weitere wurden verletzt.

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Nach Angaben eines Polizeisprechers meldete der Tower des örtlichen Flughafens kurz vor 22 Uhr einen Privatjet mit technischen Schwierigkeiten. Kurz darauf sei das Flugzeug auch schon abgestürzt.

Bei dem Flugzeug soll es sich um einen für Geschäftsflüge genutzten Jet des Herstellers Cessna handeln. Medienberichten zufolge war die Maschine um 18.19 Uhr vom mexikanischen Flughafen Los Cabos gestartet.

Auto bei Absturz getroffen
In sozialen Medien geteilte Aufnahmen zeigen, wie das Flugzeug auf die Fahrbahn kracht und zu brennen beginnt. Auch ein fahrendes Auto dürfte von dem Jet getroffen worden sein. Die Insassen sind laut US-Medien im Krankenhaus, ihr Zustand sei stabil.

Auch einige der Ersthelfer würden aktuell im Krankenhaus behandelt, weil sie bei ihren Rettungsbemühungen giftigen Rauch eingeatmet hätten, erklärte der Polizeisprecher zudem.

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Laredos Polizei bat die Öffentlichkeit darum, für die Untersuchungen des Unglücks etwaige Aufnahmen mit den Behörden zu teilen. Der betroffene Highway-Abschnitt Loop 20 wurde beidseitig gesperrt. Zur Brandbekämpfung kamen auch spezielle Löschmittel zum Einsatz.

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