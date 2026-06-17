Spionage? Wirbel um Drohne bei Südkoreas Training

Ein möglicher Spionagevorfall sorgt beim Fußball-WM-Teilnehmer Südkorea für Aufregung. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll das nicht öffentliche Training des Teams im mexikanischen Zapopan vor dem wichtigen zweiten WM-Spiel gegen Co-Gastgeber Mexiko mithilfe einer Drohne ausgekundschaftet worden sein. Die Drohne sei am Dienstag zu Beginn des Trainings gesichtet worden, als sich die Spieler um ihren Star Heung-Min Son in Zapopan aufwärmten.