Papst: „Remigration ist keine christliche Antwort“

Der 70-jährige US-Amerikaner sprach sich gegen eine sogenannte „Remigration“ von Zuwanderern aus. Dies sei „keine christliche Antwort“, sagte er am Dienstagabend laut Kathpress vor Journalisten in Castel Gandolfo. „Zu sagen, diesen Migranten schicken wir wieder nach Hause, ist so, als ob wir das Problem einfach vom Hals haben wollen“, so der Papst über das Konzept, das von verschiedenen rechtspopulistischen Parteien Europas wie der FPÖ und der AfD in Deutschland, verfochten wird.