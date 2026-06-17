Neueigentümer findet drei Leichen in seinem Haus

Der Notruf des neuen Eigentümers war am Sonntag gegen 16.45 Uhr eingegangen. In einem Statement ließ die Connecticut State Police laut „CT Insider“ verlauten: „Unsere Beamten haben innerhalb des Hauses Skelettreste sichergestellt. Der Gerichtsmediziner konnte bislang noch keine Todesursache feststellen, allerdings gibt es keine Indizien eines Gewaltverbrechens.“ Auch die Identität der Toten konnte bislang noch nicht festgestellt werden.