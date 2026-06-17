Pures Horrorszenario
Neueigentümer findet drei Leichen in seinem Haus
Er hatte sein neues Anwesen in Connecticut Anfang bei der Zwangsversteigerung einer Bank erworben, ohne es vorher besichtigt zu haben. Bei der ersten Begehung seines neuen Hauses in der Kleinstadt Burlington erlebte der Käufer den blanken Horror. Der Mann stieß auf die sterblichen Überreste von gleich drei Menschen.
Der Notruf des neuen Eigentümers war am Sonntag gegen 16.45 Uhr eingegangen. In einem Statement ließ die Connecticut State Police laut „CT Insider“ verlauten: „Unsere Beamten haben innerhalb des Hauses Skelettreste sichergestellt. Der Gerichtsmediziner konnte bislang noch keine Todesursache feststellen, allerdings gibt es keine Indizien eines Gewaltverbrechens.“ Auch die Identität der Toten konnte bislang noch nicht festgestellt werden.
Dem Grundbucheinträgen zufolge hatten Paul und Sally Anne Cash im September 2019 das Anwesen an der Stanwich Lane für 535.000 Dollar gekauft und dafür eine Hypothek in Höhe von 385.000 Dollar aufgenommen. Das Zwangsvollstreckungsverfahren begann am 1. August 2025 – sechs Monate nachdem das Eigentümer-Ehepaar von ihrem Hypothekenverwalter eine Mitteilung erhalten hatte, dass ihr Darlehen in Verzug geraten war.
Die Nachbarn haben angegeben, dass sie die Eigentümer schon Jahre nicht mehr gesehen hatten.
Der Zwangsvollstrecker
„Konnte Haus kaum finden“
Der Zwangsvollstrecker Grant Carragher verriet „CT Insider“, dass er vergeblich versucht habe, die Cashs persönlich zu Hause zu erreichen: „Ich konnte das Haus kaum finden, so überwuchert war es durch Büsche und Bäume. Die Nachbarn haben angegeben, dass sie die Eigentümer schon Jahre nicht mehr gesehen hatten.“
Als alle Mahnschreiben von Shellpoint Mortgage Servicing unbeantwortet blieben, ordnete das Gericht in Burlington Ende März eine Zwangsversteigerung an. Diese fand am 3. Juni statt, ohne dass das Haus zuvor von Offiziellen der Stadt oder der Hypothekenbank besichtigt wurde.
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