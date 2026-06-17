Arnautovic lacht: „Hört sich nicht so gut an“

Und überhaupt: „Ich bin extrem froh und glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Die Mannschaft hat alles gegeben, man hat zu Beginn auch gemerkt, dass wir ein bisschen nervös waren, aber das ist normal, wenn du in die WM reinstartest.“ Dass er selbst von Beginn nicht am Platz stand, sondern Sasa Kalajdzic den Vortritt lassen musste? „Auf der Bank zu sitzen, ist nie ein schönes Gefühl. Sasa hat es sich auch verdient, in der Startelf zu stehen, ich bin auch sehr glücklich mit seiner Form nach den vielen schweren Verletzungen.