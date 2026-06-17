Arnautovic lacht: „Hört sich nicht so gut an“

„Eigentlich hört sich‘s nicht so gut an“, schmunzelte Marko Arnautovic im ORF-Interview. Warum? Weil er seit Mittwoch nicht nur Österreichs ältester WM-Teilnehmer, sondern auch Österreichs ältester WM-Torschütze ist.
Den ersten Rekord brach Arnautovic am Mittwoch um kurz nach 7 Uhr früh. Da wurde er für Sasa Kalajdzic eingewechselt – und löste Michael Konsel als ältesten WM-Teilnehmer Österreichs ab.
„Ist mir schon egal“
Nicht ganz eine Stunde später war dann wieder einmal Toni Polster an der Reihe – der nächste Rekord, den Arnautovic dem „Mister Doppelpack“ abluchste. Polster war bis Mittwoch früh Österreichs ältester WM-Torschütze gewesen. Jetzt hat ihn Arnautovic abgelöst. „Hört sich nicht so gut an“, schmunzelte Arnautovic: „Aber mir ist wirklich schon egal, welche Rekorde ich breche. Ich will bei meinem letzten Turnier mit dieser Mannschaft alles geben.“
Und überhaupt: „Ich bin extrem froh und glücklich, dass wir das Spiel gewonnen haben. Die Mannschaft hat alles gegeben, man hat zu Beginn auch gemerkt, dass wir ein bisschen nervös waren, aber das ist normal, wenn du in die WM reinstartest.“ Dass er selbst von Beginn nicht am Platz stand, sondern Sasa Kalajdzic den Vortritt lassen musste? „Auf der Bank zu sitzen, ist nie ein schönes Gefühl. Sasa hat es sich auch verdient, in der Startelf zu stehen, ich bin auch sehr glücklich mit seiner Form nach den vielen schweren Verletzungen.
„Wir kämpfen weiter!“
Nach etwa 30 Minuten sei dann aber Teamchef Ralf Rangnick zu ihm gekommen – „und hat mir gesagt, dass ich reinkomme. Diesen Moment lasse ich mir natürlich nicht nehmen.“ Hat man gemerkt. Zunächst noch wurde sein Tor wegen Handspiels von Posch aberkannt („Poschi hat gemeint, er hat gar nicht gemerkt, dass er den Ball mit der Hand berührt hat“), dann aber, in der Nachspielzeit zählte sein Treffer. „Ein tolles Gefühl“, sagte Arnautovic: „Guten Morgen an alle Österreicher! Danke für die Unterstützung. Wir werden für euch weiterkämpfen.“
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