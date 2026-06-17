Ob Fanzone oder vor Ort: Österreich feiert WM-Team

Knapp über 20 Minuten waren gespielt, als in der Fanzone Seiersberg erstmals so richtig laut wurde (siehe Video oben). Mit einem Traumtor brachte Romano Schmid Österreichs Nationalmannschaft im Auftaktspiel gegen Jordanien erstmals in Führung, am Ende sollte es ein 3:1-Sieg für Rot-Weiß-Rot werden. Da darf es auch einmal in der Schule etwas lauter werden ...