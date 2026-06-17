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Gelungener Auftakt

Ob Fanzone oder vor Ort: Österreich feiert WM-Team

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
17.06.2026 09:11
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Ob beim Public Viewing mit Freunden, in der Schulklasse oder vor Ort im ausverkauften San-Francisco-Bay-Area-Stadion (Levi‘s Stadium): ganz Österreich ist nach dem gelungenen WM-Auftakt in Partystimmung ...

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Knapp über 20 Minuten waren gespielt, als in der Fanzone Seiersberg erstmals so richtig laut wurde (siehe Video oben). Mit einem Traumtor brachte Romano Schmid Österreichs Nationalmannschaft im Auftaktspiel gegen Jordanien erstmals in Führung, am Ende sollte es ein 3:1-Sieg für Rot-Weiß-Rot werden. Da darf es auch einmal in der Schule etwas lauter werden ...

Ein gelungener Start in den Dienstag für alle Fans, die sich zum gemeinsamen Mitfiebern in den zahlreichen Public-Viewing-Locations des Landes versammelt haben. 

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