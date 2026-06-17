Steiermark: Firmenpleiten trafen 1870 Angestellte

Hier ein Bauunternehmen, dort eine Hotelkette: Es vergeht kaum ein Tag ohne eine Insolvenzmeldung in der Steiermark. Die aktuelle Wirtschaftslage ist ein hartes Pflaster für die heimischen Betriebe – dementsprechend fällt auch die Statistik von KSV1870 für das erste Halbjahr 2026 aus. Der Anstieg bei den Firmenpleiten setzt sich fort. 388 Unternehmen mussten Insolvenz anmelden – ein Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.