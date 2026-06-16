DE: Prostituierte erpresst Priester mit Nacktfotos

Schwerer Vorwurf auch gegen den Priester

Der Geistliche war nicht das einzige Opfer der Erpressungen: Auch zwei weitere Männer, die die Angeklagte ebenfalls im Saunaclub kennengelernt haben soll, sollen ihr hohe Geldsummen gezahlt haben. Die Frau wurde Ende Oktober 2025 festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Seit Dienstag steht die Frau wegen Betrugs und Erpressung in Würzburg vor Gericht. Zu Prozessbeginn gestand sie die Taten über ihren Anwalt. Nun drohen ihr zweieinhalb bis dreieinhalb Jahre Haft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt außerdem gegen den Priester wegen Vergewaltigungsverdachts.