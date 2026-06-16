3 Franzosen sind so teuer wie ganzes Senegal-Team!

Der frühere Salzburger und Ex-Liverpool-Star Sadio Mané (126 Länderspiele und 54 Tore vor WM-Beginn!) ist bei Senegal zwar noch immer gesetzt, wird aber im bereits höheren Fußballer-Alter von 34 Jahren „nur“ mehr auf einen Marktwert von sechs Millionen Euro taxiert. Er spielt aber auch seit 2023 nur mehr in der Liga von Saudi-Arabien. Zum Vergleich: Im Jahr 2019, also zu seiner Hochzeit bei den „Reds“, galt Mané noch als rund 150 Millionen Euro „schwer“ ...