Pallitsch in Ostrava im Pech, Lyles mit Traumzeit!

„Zufrieden und sehr glücklich!“

Gleich nach dem Meilen-Rennen folgte der Hit über 800 m der Frauen. An der Spitze setzte sich Werro schließlich überlegen in 1:54,45 durch, jubelte über ihren nächsten großen Sieg. Auch Femke Broeders-Bol riss als Zweite vor Freude beide Arme in die Höhe! Bei ihrem Freiluft-Debüt über 800 m lief sie auf Anhieb 1:57,13. Großartig hielt sich bei diesem Weltklasse-Rennen auch Caroline Bredlinger. Sie hatte zwar auf den ersten 100 m in dem Gedränge zu kämpfen, nutzte dann aber das für sie ideale Tempo, blieb zum vierten Mal in ihrer Karriere unter der 2:00-Minuten-Grenze. Schneller als jetzt in Ostrava war sie nur im Vorjahr mit 1:58,95 und 1:58,99. „Ich bin sehr glücklich, bin sehr zufrieden“, strahlte die Burgenländerin, die sich bekanntlich schon 2025 fix für die EM in Birmingham qualifiziert hatte.