Trumer Triathlon steht vor einem Teilnehmerrekord

Die Veranstaltung in Obertrum wurde in den vergangenen Jahren im größer und wird sich heuer über einen Teilnehmerrekord freuen dürfen. „Aktuell stehen wir bei 2200 Anmeldungen, aber wir rechnen mit 2500. Im Vergleich zu 2025 ist das ein Plus von 35 Prozent, was für uns wirklich fantastisch ist. Kurz- und Mitteldistanz sind schon ausgebucht, aber es gibt für für einige Bewerbe auch noch Plätze“, berichtet Gruber.