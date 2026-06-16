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Trumer Triathlon steht vor einem Teilnehmerrekord

Sport
16.06.2026 22:00
In Obertrum steigt heuer zum 17. Mal der Trumer Triathlon.
In Obertrum steigt heuer zum 17. Mal der Trumer Triathlon.(Bild: Sportograf)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Mitte Juli steht Obertrum wieder ganz im Zeichen des Trumer Triathlons. Die Veranstalter des Events dürfen sich aller Voraussicht nach über einen Teilnehmerrekord freuen, schon 2200 Athleten haben sich angemeldet. Auch aus anderen Sparten werden Sportler mit dabei sein.

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Zum bereits 17. Mal findet heuer von 24. bis 26. Juli der Trumer Triathlon statt. Gut einen Monat vor dem Event blickt Organisator Josef Gruber dem Wochenende bereits mit großer Vorfreude entgegen: „Es ist für uns jedes Jahr ein Highlight. Wir haben derzeit viele Besprechungen und merken so, dass es nicht mehr lange hin ist.“

Die Veranstaltung in Obertrum wurde in den vergangenen Jahren im größer und wird sich heuer über einen Teilnehmerrekord freuen dürfen. „Aktuell stehen wir bei 2200 Anmeldungen, aber wir rechnen mit 2500. Im Vergleich zu 2025 ist das ein Plus von 35 Prozent, was für uns wirklich fantastisch ist. Kurz- und Mitteldistanz sind schon ausgebucht, aber es gibt für für einige Bewerbe auch noch Plätze“, berichtet Gruber.

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Aktuell stehen wir bei 2200 Anmeldungen, aber wir rechnen mit 2500. Im Vergleich zu 2025 ist das ein Plus von 35 Prozent, was für uns wirklich fantastisch ist.

Organisator Josef Gruber

Letztes Jahr war Philip Pertl dabei, heuer wird er fehlen.
Letztes Jahr war Philip Pertl dabei, heuer wird er fehlen.(Bild: Andreas Tröster)

600 freiwillige Helfer
Um einen perfekten Ablauf zu garantieren, sind rund 600 freiwillige Helfer im Einsatz. Besonders der Heimat-Verein, das Trumer TriTeam, ist da besonders gefordert. „Wir haben eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den anderen Klubs aus Obertrum“, erzählt Trumer TriTeam-Präsident Fabio Richlan.

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Neben Spitzen-Triathleten werden auch einige Athleten aus anderen Sportarten bei der Veranstaltung mit dabei sein. So haben Snowboarder Andi Prommegger und Biathletin Lea Rothschopf bereits zugesagt, auch Skibergsteigerin Sarah Dreier wird aller Voraussicht nach starten. Salzburgs beste Triathleten, Lukas und Philip Pertl, können nicht kommen. „Das ist natürlich schade, aber das tut unserer Vorfreude keinen Abbruch“, sagt Gruber.

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