Beim Heuwenden: Landwirt (46) tödlich verunglückt

Zu einem tragischen Unfall ist es am Dienstag um 14.20 Uhr im Bezirk Spittal an der Drau gekommen. Dabei ist ein 48-Jähriger bei Heuwendearbeiten tödlich verunglückt.
Schock in Kärnten: Für die Arbeit war der Landwirt auf einem steilen Wiesenhang mit einem Motormäher unterwegs und dürfte laut der Polizei abgestürzt sein. „Mit ihm auch das Mähgerät, das ihn schließlich überrollte“, so der aktuelle Stand der Ermittlungen.
Der tödliche Arbeitsunfall fiel offenbar schnell auf. Trotz rascher Hilfe und Reanimationsversuchen verstarb der 48-jährige Landwirt noch an der Unfallstelle, heißt es seitens der Polizei.
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