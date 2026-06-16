Dieser Georgier steht bei WAC vor der Unterschrift

WAC als großer Fan des ÖFB-Nationalteams: So viel Geld könnten die „Wölfe“ mit einem Finaleinzug der Rangnick-Elf machen. Kojzek-Transfer soll Kohle für diesen neuen Stürmer in die Kassa spülen. Und: Die „Krone“ kennt den Namen des Georgiers, der vor der Unterschrift im Lavanttal steht! Zudem könnte ein Wolfsberger Mittelfeld-Talent in die Mozartstadt wechseln! Drei Kärntner laufen im AMS-Camp auf – einer davon hätte dabei einen fixfertigen Wolfsberg-Vertrag am Tisch liegen . . .