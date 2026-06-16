US-Milliardär unterstützt Austro-Amerika-Institut

Seine Tochter Margarete Weissgärber kam bereits in den 1960er-Jahren zum Institut und leitete es von 1981 bis 2000 als Direktorin. Auch ihr Sohn Hermann war dem Amerika-Institut von klein auf verbunden. Schon als Schüler arbeitete er dort, ab 2000 stand er selbst an der Spitze der Einrichtung.

Nach seinem plötzlichen Tod im Jahr 2022 kehrte Margarete noch einmal zurück und übernahm die Leitung. Bis 2025 führte sie das Institut weiter – ehe sie im vergangenen Jahr im Alter von 86 Jahren verstarb. Kaum eine Familie hat das Amerika-Institut so nachhaltig geprägt wie die Weissgärbers. Für Margarete und Hermann war es weit mehr als ein Arbeitsplatz – es war ihr Lebenswerk.