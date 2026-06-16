Irans Justiz geht gegen protestierende Fans vor!

Anhänger und Gegner des Kurses Teherans im Stadion

Im Stadion versammelten sich Anhänger und Gegner des Kurses Teherans. Zu sehen waren sowohl die aktuelle iranische Fahne als auch die ältere aus der Zeit vor der Islamischen Revolution. Letztere wird als Symbol der Opposition angesehen, die in der südkalifornischen Diaspora viele Anhängerinnen und Anhänger hat.