Österreicher-Teams bei EM-Quali auf Kurs

Österreichs Basketball-Nationalteams im 3x3 sind am Dienstag in Bukarest beim dortigen EM-Qualifikationsturnier auf Kurs geblieben!
Die Frauen-Equipe mit Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Simone Sill und Sigi Koizar besiegte in ihrem ersten Match Großbritannien 16:10. Die Männer mit Fabio Söhnel, Quincy Diggs, Nico Kaltenbrunner und Toni Blazan unterlagen Estland 16:18, gewannen dann aber gegen Bosnien und Herzegowina 21:9. Am Mittwoch wird die Gruppenphase abgeschlossen.
Die Spannung steigt
Die ÖBV-Frauen treffen dabei in ihrer Vierer-Gruppe auf Griechenland und Lettland, es werden bei diesem Event zwei EM-Tickets vergeben. Für die rot-weiß-roten Männer geht es schon in die K.-o.-Runde, Gegner ist mit Schweden ein Gruppensieger. Danach geht es gegen Spanien oder Griechenland um eine Endrunden-Fahrkarte.
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