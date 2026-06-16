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3x3-Basketball

Österreicher-Teams bei EM-Quali auf Kurs

Sport-Mix
16.06.2026 22:15
Anja Fuchs-Robetin (l.)
Anja Fuchs-Robetin (l.)(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Österreichs Basketball-Nationalteams im 3x3 sind am Dienstag in Bukarest beim dortigen EM-Qualifikationsturnier auf Kurs geblieben!

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Die Frauen-Equipe mit Alexia Allesch, Anja Fuchs-Robetin, Simone Sill und Sigi Koizar besiegte in ihrem ersten Match Großbritannien 16:10. Die Männer mit Fabio Söhnel, Quincy Diggs, Nico Kaltenbrunner und Toni Blazan unterlagen Estland 16:18, gewannen dann aber gegen Bosnien und Herzegowina 21:9. Am Mittwoch wird die Gruppenphase abgeschlossen.

Die Spannung steigt
Die ÖBV-Frauen treffen dabei in ihrer Vierer-Gruppe auf Griechenland und Lettland, es werden bei diesem Event zwei EM-Tickets vergeben. Für die rot-weiß-roten Männer geht es schon in die K.-o.-Runde, Gegner ist mit Schweden ein Gruppensieger. Danach geht es gegen Spanien oder Griechenland um eine Endrunden-Fahrkarte.

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