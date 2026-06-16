Österreicher-Teams bei EM-Quali auf Kurs

Die Spannung steigt

Die ÖBV-Frauen treffen dabei in ihrer Vierer-Gruppe auf Griechenland und Lettland, es werden bei diesem Event zwei EM-Tickets vergeben. Für die rot-weiß-roten Männer geht es schon in die K.-o.-Runde, Gegner ist mit Schweden ein Gruppensieger. Danach geht es gegen Spanien oder Griechenland um eine Endrunden-Fahrkarte.