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Kylian Mbappé holt bei WM-Toren Gerd Müller ein!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.06.2026 23:19
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé(Bild: AFP/CHARLY TRIBALLEAU)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Noch ist er nicht ganz an der Spitze angelangt, aber er nähert sich ihr mit großen Schritten: Kylian Mbappé ist nur mehr einen fußballerischen Wimpernschlag davon entfernt, bei Weltmeisterschaften der beste Torschütze aller Zeiten zu werden!

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Dank des heutigen Doppelpacks des 28-Jährigen im Spiel seiner Franzosen gegen Senegal fehlen ihm mit nunmehr 14 Volltreffern nur noch zwei Tore, um die Marke von 16 Toren Miroslav Kloses einzustellen – einen anderen deutschen Superstürmer hat er allerdings heute eingeholt: den legendären Gerd Müller ...

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1974 wurde Gerd Müller Weltmeister
Besagtem Gerd Müller ist dabei das Kunststück gelungen, seine 14 Tore bei gerade einmal zwei (!) Weltmeisterschaften – jener von 1970 und jener von 1974 – zu erzielen. Die persönlich erfolgreichere Weltmeisterschaft hat er dabei 1970 erlebt, als er 10-mal eingenetzt hat – auf Team-Ebene bedeutender ist dafür die Endrunde von 1974 gewesen, als mit Deutschland am Ende auch der Titel bejubelt worden ist, Müller sich auch Weltmeister nennen hat dürfen.

Mbappé gelingen 2022 drei Final-Treffer
Weltmeister ist auch Mbappé bereits, 2018 ist er mit 19 Jahren Teil der französischen Gewinner-Mannschaft gewesen und auch zum besten jungen Spieler des Turniers gekürt worden. 2022 sind die Franzosen bis ins Finale vorgestoßen und auch wenn letztlich eine Niederlage zu Buche gestanden hat, mit seinen drei Endspiel-Treffern (zuletzt ist das Geoff Hurst 1966 für England gelungen!) für die „Equipe Tricolore“ hat er sich einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern des Fußball gesichert.

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Dank seiner 8 Tore bei der Weltmeisterschaft 2022 und den 4 Toren vier Jahre zuvor hielt er bis zum heutigen Tag eben bei 12 Volltreffern ...

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