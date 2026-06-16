Kylian Mbappé holt bei WM-Toren Gerd Müller ein!

Mbappé gelingen 2022 drei Final-Treffer

Weltmeister ist auch Mbappé bereits, 2018 ist er mit 19 Jahren Teil der französischen Gewinner-Mannschaft gewesen und auch zum besten jungen Spieler des Turniers gekürt worden. 2022 sind die Franzosen bis ins Finale vorgestoßen und auch wenn letztlich eine Niederlage zu Buche gestanden hat, mit seinen drei Endspiel-Treffern (zuletzt ist das Geoff Hurst 1966 für England gelungen!) für die „Equipe Tricolore“ hat er sich einen weiteren Eintrag in den Geschichtsbüchern des Fußball gesichert.