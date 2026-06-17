Fahrgäste:„Die Haltestelle ist lebensgefährlich“

Gut zwei Monate später rollen wieder die Busse statt der Lokalbahn-Garnituren durch den Flachgau. Der Druck auf die Salzburg Linien hat sich ausgezahlt: Es wurde nachgebessert. „Ich wollte hier für die Sicherheit der Fußgänger Blinklichter und eine beleuchtete Haltestelle“, erzählt Bukovc. Beides sei jetzt umgesetzt worden und mache einen großen Unterschied. Das System mit einer verengten Fahrbahn und Tempo 30 an der Stelle sei gleich geblieben.