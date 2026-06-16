Weniger Pendler-Parkplätze an der Lokalbahnstrecke

Die Arbeiten auf der Strecke der Salzburger Lokalbahn sind bereits voll im Gange. Die Sperre der Zugstrecke wird an die drei Monate dauern, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. So werden neue Eisenbahnschranken montiert, die Bahnhöfe in Bergheim und Anthering modernisiert und Weichen für den zweigleisigen Ausbau montiert. Für die Dauer der Baustellen sind auch die Park&Ride-Plätze bei diesen beiden Bahnhöfen wegen der Baustelleneinrichtung komplett gesperrt. „Ich hoffe, dass der große Parkplatz in Oberndorf jetzt nicht überrannt wird“, sagt Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ) und appelliert an die Pendler: „Bitte weicht auch nach Weitwörth und Pabing aus.“