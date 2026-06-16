Weniger Pendler-Parkplätze an der Lokalbahnstrecke

Durch die Bauarbeiten und der damit verbundenen Streckensperre der Salzburger Lokalbahn fallen in Bergheim und in Anthering große Abstellflächen für Autos weg. Diese werden unter anderem für die Baustelleneinrichtung benötigt. Die Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren.
Die Arbeiten auf der Strecke der Salzburger Lokalbahn sind bereits voll im Gange. Die Sperre der Zugstrecke wird an die drei Monate dauern, ein Schienenersatzverkehr ist eingerichtet. So werden neue Eisenbahnschranken montiert, die Bahnhöfe in Bergheim und Anthering modernisiert und Weichen für den zweigleisigen Ausbau montiert. Für die Dauer der Baustellen sind auch die Park&Ride-Plätze bei diesen beiden Bahnhöfen wegen der Baustelleneinrichtung komplett gesperrt. „Ich hoffe, dass der große Parkplatz in Oberndorf jetzt nicht überrannt wird“, sagt Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ) und appelliert an die Pendler: „Bitte weicht auch nach Weitwörth und Pabing aus.“
Viele Autofahrer wollen möglichst nah zur Stadt
Beim „Krone“-Lokalaugenschein am Montagvormittag – es war der erste Tag mit Berufsverkehr – war der Parkplatz in Oberndorf gut gefüllt, nur einzelne Parkplätze noch frei. Ein Grund dafür ist, dass der Pendlerparkplatz normal überwacht wird und ein Ticket für die Nutzung notwendig ist. Das ist in den kommenden drei Monaten nicht der Fall. „Mit Einführung der Überwachung haben wir schon gemerkt, dass zuvor einige Dauerparker auf der Fläche waren“, so Djundja. Die könnten jetzt vorübergehend wieder zurückkehren.
Mit Parkplatzproblemen ist auch in Bergheim zu rechnen. Der Park&Ride-Platz bei der Lokalbahnhaltestelle ist dort noch bis Mitte September gesperrt. „Wir merken: Die Menschen wollen mit dem Auto nah zur Stadt und dann mit den Öffis weiter“, so Bergheims Ortschef Robert Bukovc. „Wir könnten Parkplätze ohne Ende zur Verfügung stellen – können das aber nicht bieten.“
Derzeit fahren drei Buslinien im Ersatzverkehr. Die Linie E1 bedient alle Haltestellen. Die Expresslinie X1 hält nur am Salzburger Hauptbahnhof, Oberndorf, Eching, Bürmoos und Lamprechtshausen. Die Linie X11 verstärkt an Schultagen zur Hauptverkehrszeit in die benötige Richtung.
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