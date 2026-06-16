Waldbrand-Gefahr gebannt: Grillen wieder erlaubt

Heißt: Die städtischen Grillplätze können wieder genutzt werden – entsprechende Reservierungen sind über die Online-Buchungsplattform der Stadt Salzburg wieder möglich. Obwohl sich die Situation deutlich besserte, appelliert die Stadt wieder an alle Bewohner und Besucher: „Offenes Feuer, weggeworfene Zigaretten oder Funkenflug können auch bei geringer Waldbrandgefahr gefährlich werden“.