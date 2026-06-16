Waldbrand-Gefahr gebannt: Grillen wieder erlaubt

Ab morgen darf wieder das Grillfleisch auf den öffentlichen Grillplätzen der Stadt Salzburg brutzeln: Die seit 29. April geltende Waldbrandverordnung wurde von der Stadt Salzburg aufgehoben. Ab morgen endet damit das Feuer- und Rauchverbot im Wald und in Waldnähe.
Aufgrund einer langen Trockenperiode wurde die Waldbrandverordnung erlassen: Rauchen sowie Feuer machen in Waldnähe war zu gefährlich. Da sich die Wetterlage deutlich besserte, endet das Verbot mit dem morgigen Tag, berichtet jetzt die Stadt Salzburg.
Heißt: Die städtischen Grillplätze können wieder genutzt werden – entsprechende Reservierungen sind über die Online-Buchungsplattform der Stadt Salzburg wieder möglich. Obwohl sich die Situation deutlich besserte, appelliert die Stadt wieder an alle Bewohner und Besucher: „Offenes Feuer, weggeworfene Zigaretten oder Funkenflug können auch bei geringer Waldbrandgefahr gefährlich werden“.
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