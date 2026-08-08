András Baka soll neuer Präsident Ungarns werden

Wahl gilt als Formsache

Baka sei die stärkste Garantie dafür, dass die Institution des Staatsoberhauptes ihre wahre Würde und Fähigkeit zurückgewinne, die Nation zu vereinen, hieß es von TISZA. Die Wahl durch das Parlament am Dienstag gilt als Formsache, weil TISZA in der Volksvertretung eine Zweidrittelmehrheit hat.