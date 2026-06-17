Wiener Privatjet-Firma im Visier der Russen-Hacker

Wer mit Privatjets durch die Lüfte gleitet, vertraut im Regelfall besonders auf den Faktor Diskretion. Oft sind es Prominente, die sich ganz einfach unkompliziert von A nach B bringen lassen wollen, in vielen Fällen handelt es sich auch um Geschäftsleute auf heikler Mission oder eine spezielle Fracht, die zugestellt werden soll. Ein Wiener Unternehmen hat sich daher seit 2007 auf den verschwiegenen Betrieb und die Vermietung von luxuriösen privaten Jets spezialisiert.