„Cyberangriffe auf Krankenhäuser jetzt täglich“

„Betrieb lahmlegen und Geld erpressen“

„Bei den Angriffen geht es weniger um das Stehlen von Patientendaten, sondern darum, den Betrieb lahmzulegen und Geld zu erpressen“, so Stöger. Sind die digitalen Attacken erfolgreich, sei das eine „Vollkatastrophe“: „Es können dann zum Beispiel keine neuen Patienten aufgenommen werden.“ Den Kunden von x-tention sei das aber noch nie passiert. Das Geschäft der Firma boomt – nicht zuletzt wegen der zunehmenden Cyber-Attacken, vor allem aber wegen der Digitalisierung im Allgemeinen. Das Unternehmen ist seit der Gründung 2001 von sechs auf heute rund 850 Mitarbeiter angewachsen.