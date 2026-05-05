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Met Gala 2026

Lauren Sánchez Bezos: War „Skandal“-Look ein Flop?

Society International
05.05.2026 12:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Met Gala 2026 sollte ihr großer Fashion-Moment werden. Stattdessen kassiert Lauren Sánchez Bezos Kritik: Ihr aufwendig inszenierter Red-Carpet-Look wird im Netz uncharmant zerlegt. „Langweilig“, „uninspiriert“ – so das Urteil über den Auftritt der Bezos-Ehefrau. Dabei steckt ein echter Kunst-Skandal hinter dem „unspektakulären“ Dress. 

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Die Unternehmerin, die in diesem Jahr gemeinsam mit ihrem Mann Hauptsponsorin der Met Gala war, setzte auf eine Couture-Robe von Schiaparelli – inspiriert von einem berühmten Gemälde: „Madame X“. Das Porträt von John Singer Sargent sorgte 1883 für einen gesellschaftlichen Eklat.

Damals schockierte ein scheinbar kleines Detail: ein heruntergerutschter Träger auf der Schulter der dargestellten Society-Lady.

„Eine epische Nacht“, schrieb Sanchez zu den Bilder ihres Outfits, die sie nach der Gala auf Instagram teilte: 

Die Empörung über die sexuelle Freizügigkeit war so groß, dass Sargent das Bild nachträglich änderte – und es jahrelang versteckte. Erst später landete das Werk im Metropolitan Museum of Art – und jetzt gewissermaßen am Körper der reichsten Gattin der Welt.

Lauren Sánchez Bezos – im Bild mit Anna Wintour – konnte mit ihrem Luxus-Look nicht überzeugen.
Lauren Sánchez Bezos – im Bild mit Anna Wintour – konnte mit ihrem Luxus-Look nicht überzeugen.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Luxus-Idee – aber ohne Wow-Effekt
Genau diesen historischen Skandal wollte Lauren Sánchez Bezos auf den roten Teppich übertragen. Gemeinsam mit Designer Daniel Roseberry und Star-Stylist Law Roach entwickelte sie den Look in Paris.

Mitfinanziert und mit ausgerichtet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Amazon-Gründer ...
Mitfinanziert und mit ausgerichtet wurde die Veranstaltung in diesem Jahr von Amazon-Gründer Jeff Bezos und seiner Ehefrau Lauren Sánchez Bezos, die sich allerdings alleine auf dem gelb-grünen Teppich zeigte.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Die Idee: Eine moderne Interpretation des legendären Kleides – mit schulterfreiem Träger, funkelnden Perlen-Details und einer figurbetonten Silhouette. Besonders wichtig: die Taille. Dafür wurde unter der Robe ein eng geschnürtes Korsett verarbeitet.

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Doch genau hier hakt es für viele Beobachter. Trotz kunsthistorischem Anspruch wirkt der Look auf viele schlicht „zu sauber“ und viel zu brav für die Met Gala ...

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