Lauren Sánchez Bezos: War „Skandal“-Look ein Flop?

Die Met Gala 2026 sollte ihr großer Fashion-Moment werden. Stattdessen kassiert Lauren Sánchez Bezos Kritik: Ihr aufwendig inszenierter Red-Carpet-Look wird im Netz uncharmant zerlegt. „Langweilig“, „uninspiriert“ – so das Urteil über den Auftritt der Bezos-Ehefrau. Dabei steckt ein echter Kunst-Skandal hinter dem „unspektakulären“ Dress.
Die Unternehmerin, die in diesem Jahr gemeinsam mit ihrem Mann Hauptsponsorin der Met Gala war, setzte auf eine Couture-Robe von Schiaparelli – inspiriert von einem berühmten Gemälde: „Madame X“. Das Porträt von John Singer Sargent sorgte 1883 für einen gesellschaftlichen Eklat.
Damals schockierte ein scheinbar kleines Detail: ein heruntergerutschter Träger auf der Schulter der dargestellten Society-Lady.
„Eine epische Nacht“, schrieb Sanchez zu den Bilder ihres Outfits, die sie nach der Gala auf Instagram teilte:
Die Empörung über die sexuelle Freizügigkeit war so groß, dass Sargent das Bild nachträglich änderte – und es jahrelang versteckte. Erst später landete das Werk im Metropolitan Museum of Art – und jetzt gewissermaßen am Körper der reichsten Gattin der Welt.
Luxus-Idee – aber ohne Wow-Effekt
Genau diesen historischen Skandal wollte Lauren Sánchez Bezos auf den roten Teppich übertragen. Gemeinsam mit Designer Daniel Roseberry und Star-Stylist Law Roach entwickelte sie den Look in Paris.
Die Idee: Eine moderne Interpretation des legendären Kleides – mit schulterfreiem Träger, funkelnden Perlen-Details und einer figurbetonten Silhouette. Besonders wichtig: die Taille. Dafür wurde unter der Robe ein eng geschnürtes Korsett verarbeitet.
Doch genau hier hakt es für viele Beobachter. Trotz kunsthistorischem Anspruch wirkt der Look auf viele schlicht „zu sauber“ und viel zu brav für die Met Gala ...
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