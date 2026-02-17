Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Strenges Geheimrezept

75 und topfit: So bleibt Jane Seymour in Form!

Society International
17.02.2026 16:00
Darum passt Jane Seymour mit 75 noch immer in Kleidergröße 34 – ihr strenges Geheimrezept
Darum passt Jane Seymour mit 75 noch immer in Kleidergröße 34 – ihr strenges Geheimrezept(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hollywood-Ikone Jane Seymour hat es wieder getan: Die frisch gebackene 75-Jährige verrät, wie sie es schafft, seit Jahrzehnten Kleidergröße 34 zu halten – und ihre Fans können kaum glauben, wie diszipliniert die Schauspielerin wirklich lebt.

 

0 Kommentare

Während andere Stars mit immer neuen Diättrends experimentieren, schwört Seymour auf eine einzige, klare Linie. In einem Interview mit der „Daily Mail“ plauderte die Filmlegende aus, wie sie seit ihrer Jugend ihr Gewicht hält – und warum sie bis heute keinen einzigen Cheat Day braucht.

Mediterrane Ernährung statt Hollywood-Hype
„Ich liebe die mediterrane Ernährungsweise“, schwärmt Seymour. Tomaten, Oliven, Fisch – für sie ist das nicht nur gesund, sondern auch Genuss pur. Und offenbar das Erfolgsrezept für ihre Traumfigur.

Jane Seymour trägt seit Jahrzehnten Kleidergröße 34 (US-Größe 4)
Jane Seymour trägt seit Jahrzehnten Kleidergröße 34 (US-Größe 4)(Bild: AP/Rene Macura)

Nur eine Hauptmahlzeit am Tag
Ihr Tagesablauf klingt fast schon asketisch! Frühstück: Kaffee und hart gekochte Eier – fertig.

Hauptmahlzeit: Gegen 13:30 Uhr, wenn sie „richtig genießen“ kann.

Lieblingsgerichte: Fisch, Gemüse und frische Kräuter aus ihrem eigenen Garten.

Süßes? Fehlanzeige. Seymour gesteht, dass sie eher auf herzhafte Snacks steht: Hummus, Pistazien, Nüsse – alles, was knackig und salzig ist.

Lesen Sie auch:
Jane Seymour hat mit John Zambetti ihr neues Liebes-Glück gefunden. Und ist mit 74 Jahren ...
„Sexuell sehr aktiv“
Jane Seymour hat auch mit 74 Jahren Spaß im Bett
08.12.2025
Amors Pfeil
Jane Seymour: Neues Liebesglück mit 74 „ein Segen“
17.11.2025

Fitnessprogramm ohne Extrem-Work-outs
Auch beim Sport bleibt sie ihrem Stil treu: keine wilden Bootcamps, keine stundenlangen Cardio-Sessions. Stattdessen setzt sie auf leichte Gewichte und Pilates – und beweist damit, dass man keinen Hochleistungssport braucht, um topfit zu bleiben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
17.02.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.296 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
162.250 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.520 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1422 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1148 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Außenpolitik
Russen sind „blind“: Ukrainer rücken plötzlich vor
980 mal kommentiert
Die Ukrainer dürften einen vorläufigen Technologie-Vorteil ausgenutzt haben.
Mehr Society International
Strenges Geheimrezept
75 und topfit: So bleibt Jane Seymour in Form!
Sie ist Model & Gräfin
Gucci-Erbe küsst fesche Tochter von Oscarregisseur
Sexy Urlaubsgrüße
Wow! Michelle Hunziker heizt Fans im Bikini ein
Gwyneths Tochter
Apple Martin dementiert böse Mobbing-Vorwürfe!
Fall Nancy Guthrie
Trump droht Entführern mit der Todesstrafe!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf