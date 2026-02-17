75 und topfit: So bleibt Jane Seymour in Form!

Hollywood-Ikone Jane Seymour hat es wieder getan: Die frisch gebackene 75-Jährige verrät, wie sie es schafft, seit Jahrzehnten Kleidergröße 34 zu halten – und ihre Fans können kaum glauben, wie diszipliniert die Schauspielerin wirklich lebt.
Während andere Stars mit immer neuen Diättrends experimentieren, schwört Seymour auf eine einzige, klare Linie. In einem Interview mit der „Daily Mail“ plauderte die Filmlegende aus, wie sie seit ihrer Jugend ihr Gewicht hält – und warum sie bis heute keinen einzigen Cheat Day braucht.
Mediterrane Ernährung statt Hollywood-Hype
„Ich liebe die mediterrane Ernährungsweise“, schwärmt Seymour. Tomaten, Oliven, Fisch – für sie ist das nicht nur gesund, sondern auch Genuss pur. Und offenbar das Erfolgsrezept für ihre Traumfigur.
Nur eine Hauptmahlzeit am Tag
Ihr Tagesablauf klingt fast schon asketisch! Frühstück: Kaffee und hart gekochte Eier – fertig.
Hauptmahlzeit: Gegen 13:30 Uhr, wenn sie „richtig genießen“ kann.
Lieblingsgerichte: Fisch, Gemüse und frische Kräuter aus ihrem eigenen Garten.
Süßes? Fehlanzeige. Seymour gesteht, dass sie eher auf herzhafte Snacks steht: Hummus, Pistazien, Nüsse – alles, was knackig und salzig ist.
Fitnessprogramm ohne Extrem-Work-outs
Auch beim Sport bleibt sie ihrem Stil treu: keine wilden Bootcamps, keine stundenlangen Cardio-Sessions. Stattdessen setzt sie auf leichte Gewichte und Pilates – und beweist damit, dass man keinen Hochleistungssport braucht, um topfit zu bleiben.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.