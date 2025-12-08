Vorteilswelt
„Sexuell sehr aktiv“

Jane Seymour hat auch mit 74 Jahren Spaß im Bett

Society International
08.12.2025 16:38
Jane Seymour hat mit John Zambetti ihr neues Liebes-Glück gefunden. Und ist mit 74 Jahren auch ...
Jane Seymour hat mit John Zambetti ihr neues Liebes-Glück gefunden. Und ist mit 74 Jahren auch „sexuell sehr aktiv"

Jane Seymour war viermal verheiratet und datet derzeit Musiker John Zambetti, nachdem sie seit ihrer Scheidung von James Keach im Jahr 2015 einige Jahre Single war. Das Ex-Bond-Girl betonte nun, dass sie sich

wie eine 40-Jährige fühlt, auch im Schlafzimmer!

Im Gespräch mit dem „People“-Magazin verriet Seymour: „Ich muss morgens tatsächlich aufwachen und mich daran erinnern, wie alt ich bin, weil ich innerlich sagen würde, dass ich mich immer noch wie vielleicht 40 oder 50 fühle, vielleicht 40. Ich weiß nicht, wo all die Zeit hingegangen ist, aber ich habe die Energie, die ich mit 40 hatte.“

„Gibt ein Leben nach 70“
Im kommenden Februar feiert die Film-Ikone ihren 75. Geburtstag und ist stolz darauf, in ihrem Alter noch so fit zu sein – auch im Schlafzimmer. „Ich werde nächstes Jahr 75 und ich bin sexuell sehr aktiv“, plauderte sie aus.

Jane Seymour will ihr Leben in vollen Zügen genießen – auch im Schlafzimmer.
Jane Seymour will ihr Leben in vollen Zügen genießen – auch im Schlafzimmer.

Und weiter: „Ich bin auf eine gewisse Weise fast zu einem Vorzeigebeispiel dafür geworden, dass es ein Leben nach 70 gibt … Ich schaue auf meine Mutter, als sie noch lebte, und mit 50 hätte ich gesagt, sie war mittleren Alters.“

Jane Seymour selbst hat indessen nicht das Gefühl, zu dieser Kategorie zu gehören. „Ich liebe das Leben. Ich nenne es ,erfahrungsbasiertes Leben‘“, verriet sie.

Lesen Sie auch:
Jane Seymour ist überglücklich mit dem Musiker und Notarzt John Zambetti
Amors Pfeil
Jane Seymour: Neues Liebesglück mit 74 „ein Segen“
17.11.2025

Will jeden Moment auskosten
Die Schauspielerin ist zudem ein großer Fan davon, im Moment zu leben: „Ich weiß nicht, was morgen passieren wird. Deshalb möchte ich meine Zeit nur mit Dingen verbringen, für die ich Leidenschaft empfinde, die mir wirklich Spaß machen. Und ich achte darauf, dass selbst Arbeit zu einer unterhaltsamen Lebenserfahrung wird“, betonte sie.

