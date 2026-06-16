E-Mail mit Amokdrohung an Floridsdorfer Schule

Großeinsatz für die Wiener Polizei am Dienstagvormittag. Per E-Mail erreichte den Direktor einer Schule in der Adolf-Loos-Gasse eine Drohung. Ein Amoklauf werde in den nächsten Tagen stattfinden. Die Exekutive ist aktuell vor Ort, eine Gefährdungseinschätzung läuft.
Was genau in der E-Mail steht, die den Direktor der Schule – an dem Standort befinden sich eine Mittelschule sowie eine Volksschule – am Vormittag erreicht haben soll, ist unklar. Laut Wiener Polizei handelte es sich jedenfalls um die Androhung eines Amoklaufes. Kurios: Jener solle erst irgendwann in den nächsten Tagen stattfinden.
Aktuell befindet sich ein größeres Aufgebot der Polizei an der Schule im 21. Bezirk und schätzt gemeinsam mit dem schulischen Personal die Gefährdungslage ein. Man nehme jede Drohung ernst, bestätigte Polizeisprecher Philipp Haßlinger den laufenden Einsatz.
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