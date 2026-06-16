E-Mail mit Amokdrohung an Floridsdorfer Schule

Was genau in der E-Mail steht, die den Direktor der Schule – an dem Standort befinden sich eine Mittelschule sowie eine Volksschule – am Vormittag erreicht haben soll, ist unklar. Laut Wiener Polizei handelte es sich jedenfalls um die Androhung eines Amoklaufes. Kurios: Jener solle erst irgendwann in den nächsten Tagen stattfinden.