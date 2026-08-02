Wo die Wiener im Sommer das Tanzbein schwingen

„Tanzen ist Lebensfreude“

Schletterer hat gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner zwei Studios, eines im Ersten und eines im Fünften, aufgebaut. An den Open-Air-Veranstaltungen am Donaukanal machen sowohl Kursteilnehmer als auch Neuzugänge mit. So etwa die Oberösterreicherin Julia (33), die zum ersten Mal dabei ist und sich begeistert zeigt. „Tanzen ist für mich Lebensfreude. Es ist ein schöner Kontrast zum Alltag und beim West Coast Swing kann so viel Kreativität miteinfließen“, sagt sie, bevor sie wieder „auf das Parkett“ huscht.