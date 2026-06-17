Lukaschenko schielt trotz Putins Leine nach Westen

„Entschuldige mich für diese Worte“

„Wir haben ein sehr wichtiges Ziel mit genauen Koordinaten, und es befindet sich unweit von Belarus“, antwortete Lukaschenko darauf mit einer Drohung gegen die ukrainische Hauptstadt Kiew, die kaum 100 Kilometer von der Grenze entfernt liegt. Jetzt ruderte der 71-Jährige zurück. „Falls Wolodymyr Oleksandrowitsch (Selenskyj, Anm.) sich gekränkt gefühlt hat, entschuldige ich mich bei ihm für diese Worte. Vielleicht hätte ich sie nicht sagen sollen, wenn man bedenkt, dass er sich im Krieg befindet“, so Lukaschenko am Montag im Interview mit dem Sender Al Arabiya (siehe X-Post unten).