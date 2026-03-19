Reist Lukaschenko bald in die USA?

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko ist seinem Ziel, die Isolation seines Landes im Westen aufzuheben, erneut ein Stückchen nähergekommen. Er hat am Donnerstag 250 Häftlinge freigelassen und dafür weitere Lockerungen der US-Sanktionen erwirkt.
Unter den Freigelassenen befindet sich Marfa Rabkowa, Koordinatorin des Freiwilligennetzwerks der Menschenrechtsgruppe Wjasna. Sie war im September 2020 festgenommen worden und verbüßte eine Haftstrafe von 14 Jahren und neun Monaten wegen Extremismus und anderer Vorwürfe, die sie bestritt. Den Angaben zufolge willigten die USA ein, Sanktionen gegen zwei belarussische Banken und das Finanzministerium des Landes aufzuheben.
Noch mehr als 1100 politische Häftlinge
Dem US-Gesandten John Coale zufolge könnte Lukaschenko bald die USA besuchen. Dies wäre ein Durchbruch für den seit 1994 regierenden autoritären Staatschef, der nach Jahren der Isolation seine Beziehungen zu den USA und Europa verbessern will. Nach Angaben von Wjasna befinden sich noch mehr als 1100 politische Gefangene in Belarus.
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