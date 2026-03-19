Reist Lukaschenko bald in die USA?

Noch mehr als 1100 politische Häftlinge

Dem US-Gesandten John Coale zufolge könnte Lukaschenko bald die USA besuchen. Dies wäre ein Durchbruch für den seit 1994 regierenden autoritären Staatschef, der nach Jahren der Isolation seine Beziehungen zu den USA und Europa verbessern will. Nach Angaben von Wjasna befinden sich noch mehr als 1100 politische Gefangene in Belarus.