Das steckt hinter Mbappes speziellem Jubel

Frankreich ist perfekt in die Weltmeisterschaft gestartet, gewann das erste Spiel im MetLife Stadion in New Jersey gegen Senegal mit 3:1. Überragender Mann beim Sieg der „Grande Nation“ war wieder einmal Kylian Mbappe, der zwei Treffer erzielte. Auffällig war sein spezieller Jubel – die „Krone“ weiß, was dahinter steckt.
Mbappes typischer Jubel ist den Fußball-Fans längst bekannt: Normalerweise verschränkt der 27-Jährige nach einem Tor ganz lässig seine Arme. Das tat der Stürmer auch dieses Mal wieder, doch im Anschluss machte er auch noch eine andere Bewegung.
Ex-Flötenspieler
Mbappe hielt seine Hände vor den Mund und spielte bildlich gesprochen mit einer Querflöte. Wie es dazu kam? In einem Interview mit dem britischen Talkshow-Host James Corden, der in den USA vor allem aufgrund seiner Rubrik „Carpool Karaoke“ bekannt ist, erzählte der Franzose, dass er als Kind Flöte gespielt hat. Corden fragte ihn danach, ob er bei einem Tor einen „Flöten-Jubel“ machen könne.
Der Superstar von Real Madrid versprach es dem Briten und hielt sein Versprechen gegen Senegal. Ob er den Jubel weiterhin machen wird, wird sich vermutlich im Lauf der WM zeigen.
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