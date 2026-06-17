Das steckt hinter Mbappes speziellem Jubel

Ex-Flötenspieler

Mbappe hielt seine Hände vor den Mund und spielte bildlich gesprochen mit einer Querflöte. Wie es dazu kam? In einem Interview mit dem britischen Talkshow-Host James Corden, der in den USA vor allem aufgrund seiner Rubrik „Carpool Karaoke“ bekannt ist, erzählte der Franzose, dass er als Kind Flöte gespielt hat. Corden fragte ihn danach, ob er bei einem Tor einen „Flöten-Jubel“ machen könne.