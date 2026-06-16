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Hochbrisantes WM-Spiel: Proteste kurz vor Anpfiff

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.06.2026 03:23
Vor dem WM-Spiel kam es zu Protesten.
Vor dem WM-Spiel kam es zu Protesten.(Bild: AP/Jae C. Hong)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Kurz vor dem politisch aufgeladenen WM-Spiel der iranischen Nationalmannschaft gegen Neuseeland in den USA waren rund um das Stadion zahlreiche symbolträchtige Fahnen und auch Protestbekundungen zu sehen.

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„Die Fußballmannschaft der terroristischen Islamischen Republik vertritt nicht die Menschen im Iran“, war auf einem Schild zu lesen. Viele Menschen schwenkten alte iranische Flaggen aus der Zeit vor der Islamischen Revolution.

(Bild: AFP/MARIO TAMA)
(Bild: AFP/MARIO TAMA)
(Bild: AFP/ETIENNE LAURENT)
(Bild: AFP/MARIO TAMA)
(Bild: AFP/MARIO TAMA)

Während des Abspielens der iranischen Nationalhymne unmittelbar vor dem Anstoß des WM-Spiels im SoFi Stadium in Los Angeles waren laute Pfiffe zu hören.

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