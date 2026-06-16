„Baba Beton“-Siegerprojekt: Jetzt Streit um Kosten

Billiger ist noch zu teuer

Fercsak will vieles auf Eigenleistung der Gemeinde machen, um die Summe auf 221.000 Euro zu drücken. Abzüglich des „Baba Beton“-Preisgeldes und der Leader-Förderung würden nur mehr rund 85.000 Euro für den Ortsteil Frankenau übrig bleiben, sagt der Bürgermeister. Das Geld müsste der Ortsteil aus seinem eigenen Budget aufbringen. Der ÖVP, die in Frankenau dominant ist, ist das aber zu viel. Sie will nicht mehr als 50.000 Euro beisteuern.