Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schäden in Indonesien

Erdbeben der Stärke 6,7 erschüttert Insel Sulawesi

Ausland
16.06.2026 08:38
Ein Erdbeben der Stärke 6,7 hat die indonesische Insel Sulawesi erschüttert.
Ein Erdbeben der Stärke 6,7 hat die indonesische Insel Sulawesi erschüttert.(Bild: AFP/JOSUA MARUNDUH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Erdbeben der Stärke 6,7 hat am Dienstagvormittag (Ortszeit) die indonesische Insel Sulawesi erschüttert. Das Epizentrum lag nahe der Stadt Palu im Zentrum Sulawesis. Fotos aus der Region zeigen erste Schäden.

0 Kommentare

Laut der US-Erdbebenwarte USGS und des Deutschen Geoforschungszentrums (GFZ) ereignete sich das Beben in einer eher geringen Tiefe von zehn Kilometern. Es sei in mehreren Provinzen in der Region zu spüren gewesen, teilte die zuständige, indonesische Behörde mit.

Die starken Erschütterungen könnten Berichten zufolge gerade an vielen schlecht gebauten Gebäuden Schäden verursacht haben. Eine Tsunami-Warnung gab es allerdings nicht, da sich das Beben im Landesinneren ereignete. Laut USGS kam es bereits zu mehreren Nachbeben mit Stärken von bis zu 5,2.

Menschen retten sich ins Freie.
Menschen retten sich ins Freie.(Bild: AP/Taufan Bustan)
Die Menschen sind Beben gewohnt.
Die Menschen sind Beben gewohnt.(Bild: AFP/MUHAMMAD RIFKI)
Trümmer sind zu sehen.
Trümmer sind zu sehen.(Bild: AP/Josua Marunduh)
Gebäude tragen Schäden davon.
Gebäude tragen Schäden davon.(Bild: AFP/MUHAMMAD RIFKI)
Beben in Sulawesi
Beben in Sulawesi(Bild: AFP/MUHAMMAD RIFKI)

Region ständig von Beben betroffen
Die zwischen Borneo und Papua-Neuguinea gelegene Insel ist eine der größeren des aus mehr als 17.000 Eilanden bestehenden Staats in Südostasien. In der geologisch aktivsten Zone der Erde, dem sogenannten Pazifischen Feuerring, kommt es regelmäßig zu Beben und Vulkanausbrüchen.

Lesen Sie auch:
In der Stadt Manado wurde ein Sportkomplex schwer beschädigt.
Frau (70) erschlagen
Schweres Erdbeben vor der Küste Indonesiens
02.04.2026

Von den fast 280 Millionen Einwohnern Indonesiens leben mehr als die Hälfte auf der stark überbevölkerten Hauptinsel Java. Sulawesi hat etwa 20 Millionen Einwohner. Das Erbeben weckte Erinnerungen an die Katastrophe von 2018: Damals wurden die Stadt Palu und die umliegende Region von einem Erdbeben der Stärke 7,5 und einem Tsunami getroffen. Mehr als 4300 Menschen starben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
16.06.2026 08:38
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf