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Briten berichten:

Geld-Zoff! Sinner droht mit Boykott bei US Open

Tennis
16.06.2026 08:31
Lässt Jannik Sinner die US Open aus?
Lässt Jannik Sinner die US Open aus?(Bild: EPA/MATTEO CORNER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der Streit ums Preisgeld im Tennis-Zirkus scheint kein Ende zu nehmen. Wie die britische „Sun“ berichtet sollen Stars rund um Jannik Sinner nun drohen, den Mixed-Wettbewerb der US Open zu boykottieren.

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Wie bereits im Vorjahr plant das Grand-Slam-Turnier in Flushing Meadows auch heuer wieder, einen Mixed-Wettbewerb zu veranstalten – 2025 spielte etwa Carlos Alcaraz an der Seite von Emma Raducano.

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Gut möglich, dass der Bewerb im Sommer ohne Sinner stattfinden wird. Nachdem der Südtiroler neben anderen Stars wie Aryna Sabalenka bereits in Paris seinen Unmut über die seiner Meinung nach zu geringen Preisgelder geäußert hatte, erwägt er nun offenbar einen Boykott bei den US Open. 

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