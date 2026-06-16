So lernen Kinder, sich im Wasser selbst zu retten

Wasser-Sicherheits-Check an den Volksschulen

Damit Kinder keine Panik bekommen, organisieren die Zuständigen von „Sicheres Vorarlberg“ zusammen mit der Initiative „Vorarlberg >>bewegt“ jedes Jahr den Wasser-Sicherheits-Check an den Volksschulen. In drei Doppelstunden lernen die Kinder, wie sie überleben. Sie müssen dabei drei Aufgaben hintereinander ohne Pause schaffen: Zuerst rollen sie vom Beckenrand direkt ins tiefe Wasser. Danach halten sie sich eine Minute lang ganz ruhig über Wasser. Zum Schluss schwimmen sie 50 Meter weit und klettern ohne Leiter allein aus dem Becken.