Räuber rissen Seniorin Kette vom Hals – verurteilt

Kriminelle Vergangenheit

„Wir hatten nicht vor zu rauben, sondern wollten uns nur einschleichen“, erzählte der stämmig gebaute 31-Jährige, der seit seinem 15. Lebensjahr das Gefängnis besser kennt als die Freiheit. In seiner Heimat saß er schon wegen Vergewaltigung, Diebstählen und auch wegen eines Raubüberfalles. Ein ähnlich gefülltes Vorstrafenregister wies der 44-Jährige auf, der jegliche Beteiligung abstritt: Beide hatten erst im Jänner – drei Wochen vor der Tat – ihre Gefängniszellen verlassen. Und beide gelten deshalb als gefährliche Rückfallstäter. Der Dritte und Jüngste des Trios war trotz seines erst 19 Jahre dauernden Lebens ebenfalls schon zweieinhalb Jahre lang eingesperrt.