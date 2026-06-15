Wohnwagen-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Dreister Einbruch am späten Sonntagabend in Innsbruck: Ein 23-jähriger Mann soll in einen abgestellten Wohnwagen eingedrungen sein. Doch die Eigentümer bemerkten die Tat rechtzeitig und alarmierten umgehend die Polizei. Für den Verdächtigen klickten wenig später die Handschellen.