Wohnwagen-Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Dreister Einbruch am späten Sonntagabend in Innsbruck: Ein 23-jähriger Mann soll in einen abgestellten Wohnwagen eingedrungen sein. Doch die Eigentümer bemerkten die Tat rechtzeitig und alarmierten umgehend die Polizei. Für den Verdächtigen klickten wenig später die Handschellen.
Für einen 23-jährigen Tunesier endete ein mutmaßlicher Einbruchsversuch direkt im Polizeianhaltezentrum. Kurz nach 22 Uhr soll der Mann in einen in Innsbruck abgestellten Wohnwagen eingebrochen sein.
Eigentümer riefen Polizei
Die Eigentümer des Fahrzeugs wurden jedoch auf den Vorfall aufmerksam und verständigten sofort die Polizei. Die alarmierten Beamten rückten umgehend aus und konnten den Verdächtigen festnehmen.
„Nach bisherigen Erkenntnissen entstand bei dem Einbruch lediglich Sachschaden“, heißt es seitens der Ermittler. Beschädigt wurde ein Seitenfenster des Wohnwagens.
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