Staunen, lachen und feiern am 30. Altstadtzauber

„Wir waren ja mit der Koralmbahn in Graz und haben zum Altstadtzauber eingeladen. Wir freuen uns auf viele Steirer! Das Programm ist wundervoll. Das Wetter wird a passen. Und, was mir am Herzen liegt: Wir sammeln wieder für Menschen, denen es nicht so gut geht. Vielleicht können wir uns ja zum Altstadtzauberjubiläum über eine Rekordspendensumme freuen“, wagt der Burggraf einen Ausblick. Natürlich würden auch gern und dankend größere Spenden von Unternehmen entgegengenommen.