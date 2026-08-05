Staunen, lachen und feiern am 30. Altstadtzauber

Akrobatik, Humor, Musik, viel Fantasie und Herzlichkeit: Sie bilden die Formel, mit der die Stadtrichter ganze Familien verzaubern – zum bereits 30. Mal in der Innenstadt von Klagenfurt.
Das Leben ist meist streng getaktet; Pflichten bei der Arbeit, zugesagte Termine in der Freizeit – doch dann brechen endlich diese Tage an, in denen man durch die Altstadt von Klagenfurt geht und an jeder Ecke, in jedem Gässchen, auf jedem Platz überrascht wird von großartigen Kleinkünstlern, von Musik und einem bunten Programm.
Zum 30. Altstadtzauber wird ein weiterer Platz der Innenstadt bespielt: der Pfarrplatz. „Alle Wirte dort sind dabei. Die Bühne wandert vom Alten Platz auf den Pfarrplatz“, so Stadtrichter Stefan Lindner, der als Sommeramtmann für den Altstadtzauber verantwortlich ist. „Auf dem Alten Platz heißt es heuer ,Slow down!‘: Der Platz wird zur Lounge mit Barmusik von DJs und Live-Acts. Das is a coole G’schicht!“, freut sich Burggraf Willi Noll, der mit den Stadtrichtern Hunderte Arbeitsstunden in die Organisation des großen Festes gesteckt hat.
Kühlender Sprühnebel gegen Hitze
Cool wird es auch am Übergang von der Kramergasse zum Neuen Platz: „Wir als Veranstalter, der Bürgermeister und die Feuerwehr sorgen wegen der Hitze vor: Die Berufsfeuerwehr hat einen Bogen gebaut, so groß wie ein Handballtor. Der Bogen wird in der Innenstadt aufgestellt, beim Übergang von der Kramergasse auf den Neuen Platz. Und daraus sprüht kühlendes Wasser auf die durchgehenden Menschen! Sensationell!“, verrät der Burggraf.
„Wir waren ja mit der Koralmbahn in Graz und haben zum Altstadtzauber eingeladen. Wir freuen uns auf viele Steirer! Das Programm ist wundervoll. Das Wetter wird a passen. Und, was mir am Herzen liegt: Wir sammeln wieder für Menschen, denen es nicht so gut geht. Vielleicht können wir uns ja zum Altstadtzauberjubiläum über eine Rekordspendensumme freuen“, wagt der Burggraf einen Ausblick. Natürlich würden auch gern und dankend größere Spenden von Unternehmen entgegengenommen.
Drei Projekte werden unterstützt
Heuer möchten die Stadtrichter bei Familien mit Kindern die kostenintensive Zeit zum Schulstart finanziell abfedern, Schlafsäcke für Obdachlose kaufen und den Sozialmarkt „SOMA“ unterstützen.
Das Programm ist wundervoll! Das Wetter auch. Und wir haben dazu ein Highlight: Die Berufsfeuerwehr hat einen Bogen gebaut, aus dem zur Abkühlung Wasser sprüht.
Burggraf Willi Noll
Im Halbstundentakt überraschen auf den Plätzen und in den Gassen der Innenstadt Kleinkünstler mit Akrobatik, Zauberei, Tanz, Humor und viel Fantasie.
Genussmeile am Altstadtzauber
Das Fest für alle Sinne will natürlich auch den kulinarischen Geschmack der Besucher treffen: Über den Altstadtzauber zieht sich eine Genussmeile. Am Neuen Platz verwöhnen Kärntner Gastronomen. Am Heuplatz und heuer auch weiter Richtung Waaggasse bieten Foodtrucks allerlei Köstlichkeiten. Auf dem Pfarrplatz verwöhnen die Wirte die Besucher ebenso wie auf dem Alten Platz. Ohne Parkplatzsuche, stressfrei und ganz bequem zum Altstadtzauber anreisen können Besucher natürlich mit den Kärntner Linien.
Musik und Freibier zur Eröffnung: Heute, Donnerstag
Eröffnet wird der 30. Altstadtzauber übrigens am Donnerstag, 6. August: Ab 17 Uhr spielen „Die Kaiser“ auf der „Krone“-Bühne auf dem Neuen Platz. Gegen 19 Uhr ziehen die Stadtrichter ein – mit Musik, Traktor und Freibier.
Begonnen hat die Erfolgsgeschichte mit einem Protest gegen die Fadesse am Faschingsdienstag im Jahr 1963. Daraus entwickelte sich ab 1972 das Stadtgerücht der Stadtrichter zu Clagenfurth.
Jedes Jahr feilen wir ein bissl, jedes Jahr gibt es ein paar Neuerungen; und zum Jubiläum bieten wir ein besonders rundes, buntes Programm.
Sommeramtmann Stefan Lindner
Zum „Tanz um den Lindwurm“ lud der Männerverein ab 1964 ein; einmal mit und Kinderwagencorso: Mit 112 Kinderwagen schafften es die Stadtrichter ins Guinessbuch der Rekorde. Der „Tanz um den Lindwurm“ war der Vorläufer des Altstadtzaubers, der heuer bereits zum 30. Mal der ganzen Familie magische Momente schenkt.
Die umtriebigen Herren organisierten in ihrer 62-jährigen Geschichte auch das Lendhafenfest – mit Gondoliere auf dem Lendkanal oder mit einem Auto-Blumen-Corso.
1969 luden sie zum ersten Flohmarkt; damals auf dem Alten Platz. Die Standgebühren waren eine der ersten Einnahmequellen, über welche die Stadtrichter karitative Projekte finanzieren konnten. Mittlerweile organisieren sie Europas größten innerstädtischen Flohmarkt und konnten soziale Projekte mit unfassbaren 1,8 Millionen Euro unterstützen. Heuer möchten die Stadtrichter bei Familien mit Kindern die kostenintensive Zeit zum Schulstart finanziell abfedern, Schlafsäcke für Obdachlose kaufen und den Sozialmarkt „SOMA“ unterstützen.
„Bei uns geht jeder Cent weiter, es gibt keinen Abzug; wir arbeiten ja ehrenamtlich und geben die großzügigen Spenden 1:1 weiter. Wir sind in der glücklichen Lage, ohne größere Probleme das Leben genießen zu können; wir können anderen helfen. In Not geraten kann jeder einmal. Ich freu’ mich drauf, dass die Besucher beim Jubiläumsaltstadtzauber feiern, genießen – und für jene spenden, denen es nicht so gut geht“, so Burggraf Willi Noll.
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