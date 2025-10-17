Der lange Weg zu einem neuen Einsatzboot

130.000 Euro mithilfe der Bevölkerung aufgetrieben

Das Geld dafür hat die Mannschaft zum großen Teil selbst aufgetrieben: „Wir sind überwältigt und dankbar für die Unterstützung der Bevölkerung und unseren Sponsoren aus der Region“, zeigt sich Pucher dankbar und stolz. Immerhin kontaktierten die Helfer ein Jahr lang über 450 Betriebe und baten um Unterstützung: „Da merkt man, was alles klappen kann, wenn alle an einem Strang ziehen!“ So kamen rund 130.000 Euro zusammen, den Rest finanzierte die Gemeinde Radenthein und der Landesverband der Wasserrettung.