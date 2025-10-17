Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kampf der Wasserretter

Der lange Weg zu einem neuen Einsatzboot

Kärnten
17.10.2025 08:00
Im Zuge der „Krone“-Herzensmenschaktion erhielt die Wasserrettung 5000 Euro, die gleich in den ...
Im Zuge der „Krone“-Herzensmenschaktion erhielt die Wasserrettung 5000 Euro, die gleich in den „Faster 73 Cat“ investiert wurden(Bild: Jennifer Kapellari)

Das neue, 220.000 Euro teure Einsatzboot der Wasserrettung Döbriach in Kärnten spielt alle Stückerl. Das meiste Geld dafür haben die fleißigen Freiwilligen nämlich selbst aufgetrieben!

0 Kommentare

Nach 32 Einsatzjahren und unzähligen Betriebsstunden war das alte Rettungsboot der Wasserrettung Döbriach nicht mehr zuverlässig einsatzfähig, als Übergangslösung fungierte seit 2023 das Schulungsboot des ÖWR Landesverbandes Kärnten. „Für uns als Einsatzstelle herrschte daher Zeitdruck“, erzählt Einsatzstellenleiter Bernd Pucher der „Krone“.

Vor allem, weil die Helfer zu immer mehr Sturmeinsätzen ausrücken mussten – und das meist unter schwierigsten Wetterbedingungen. „Da war ein modernes Rettungs- und Mehrzweckboot mit geschlossener, beheizter Kabine erforderlich.“

Bootsfahrer Matthias Rupnik vor dem 12’’ Navigationsdisplay im neuen Boot.
Bootsfahrer Matthias Rupnik vor dem 12’’ Navigationsdisplay im neuen Boot.(Bild: Jennifer Kapellari)

Einsätze in ganz Kärnten
Die Wasserrettung Döbriach ist zwar hauptsächlich im Einsatz Gebiet West, das sich vom Afritzer See über das Lieser-, Möll-, Gail-, und Maltatal zieht, unterwegs, „weil wir aber die größte Tauchergruppe Kärntens haben, sind wir im ganzen Bundesland, teilweise bis an die Landesgrenze zu Osttirol, im Einsatz“, so Pucher. Auch die Fließ- und Wildwasserspezialisten sind häufig gefragt.

Rund 220.000 Euro kostete der „Faster 73 Cat“, der in diesem Sommer geliefert wurde und alle Stückerl spielt: Zwei 100 PS starke Motoren, Höchstgeschwindigkeit 32 Knoten, Aluminium-Gehäuse, eigenes Wasserrettungsspineboard samt Halterung, zwei unabhängige Suchscheinwerfer, außerdem bietet es Platz für zehn Personen und vieles mehr.

Lesen Sie auch:
Auch der Landeshauptmann war, wie das Publikum, begeistert.
„Krone-Herzensmensch“
Diese Vereine haben Sie an die Spitze gewählt!
24.10.2023

130.000 Euro mithilfe der Bevölkerung aufgetrieben
Das Geld dafür hat die Mannschaft zum großen Teil selbst aufgetrieben: „Wir sind überwältigt und dankbar für die Unterstützung der Bevölkerung und unseren Sponsoren aus der Region“, zeigt sich Pucher dankbar und stolz. Immerhin kontaktierten die Helfer ein Jahr lang über 450 Betriebe und baten um Unterstützung: „Da merkt man, was alles klappen kann, wenn alle an einem Strang ziehen!“ So kamen rund 130.000 Euro zusammen, den Rest finanzierte die Gemeinde Radenthein und der Landesverband der Wasserrettung.

Porträt von Jennifer Kapellari
Jennifer Kapellari
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
236.276 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.222 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Adabei Österreich
Die Bilder: Habsburg-Ex Francesca hat geheiratet!
114.800 mal gelesen
Frisch vermählt: Francesca von Thyssen-Bornemisza und Markus Reyman
Mehr Kärnten
Kampf der Wasserretter
Der lange Weg zu einem neuen Einsatzboot
Bleiburg trauert
Bürgermeister nach schwerer Krankheit verstorben
Krone Plus Logo
Im Kärntner Unterhaus
20 Spiele gesperrt! Kicker attackierte Schiri
Bereits sieben Coups
Supermarkt-Bande: Polizei jagt Serieneinbrecher
Ab Mitte Dezember
Neue Busverbindungen gibt‘s bald fürs Lavanttal
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf