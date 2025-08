3 Bergrettungseinsätze an einem Tag am Almkogel

Das nun schöne Wetter lockt Alpinisten ins Gelände. Am 1030 Meter hohen Almkogel an der Grenze von Oberösterreich und Salzburg hatten die Helfer am sonnigen Mittwoch auffallend viel zu tun. Gleich drei Einsätze galt es zu absolvieren, um in Not geratenen Wanderern zu helfen. Einmal musste sogar der Rettungsheil anrücken.