Eine Stunde Bergrettung kostet Mann (63) 500 Euro

Rechnung wird kommen

An den Ausflug wird er sich aber trotzdem wohl noch länger erinnern, denn es wird eine saftige Rechnung ins Haus flattern. „Grundsätzlich wird jeder Einsatz der Bergrettung verrechnet“, so Widlroither. Der Stundensatz liegt bei rund 500 Euro, egal wie viele Helfer beteiligt waren. Der Einsatz am Sonntag dauerte etwas über zwei Stunden, also werden zumindest 1000 Euro fällig.