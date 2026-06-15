Einbrecher stahlen Tresor und Auto aus Wohnhaus

Über die Garage gelangten unbekannte Einbrecher am Sonntagnachmittag in Elsbethen (Salzburg) in ein Einfamilienhaus. Dort durchsuchten sie alle Zimmer nach Wertgegenständen – und stahlen einen Tresor. Um diesen zu transportieren, nahmen sie das Auto aus der Garage.
Den Tresor verluden sie in den Pkw des Geschädigten. Damit gelang ihnen dann auch die Flucht. Die Polizei fand lediglich das gestohlene Fahrzeug in Kuchl – der Tresor tauchte nicht mehr auf.
Wie hoch der Wert der gestohlenen Gestenstände ist, stand vorerst nicht fest. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unbekannt.
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