Trio der Salzburger Liga verdiente sich Bestnote

Zum Abschluss der Salzburger Liga-Saison vergibt die „Krone“ wieder Schulnoten für die Leistungen der Mannschaften. Drei Einser und drei Fünfer halten sich die Waage.
Die Salzburger Liga-Saison hatte wieder alles, was das Fußballherz begehrt. Von dramatischen Schlussphasen bis hin zu einem heißen Titelkampf war alles dabei. Zum Abschluss vergibt die „Krone“ noch die Schulnoten:
Grödig: Sehr gut. Der ehemalige Bundesligist ging als klarer Titel-Favorit in die Saison und konnte dem Druck auch standhalten .
Hallein: Sehr gut. Der UFC konnten Grödig bis zum Schluss Paroli bieten und agierten als Top-Team. Nur zwei Saison-Pleiten sprechen eine klare Sprache.
Bürmoos: Sehr gut. Die Flachgauer spielten die beste Saison der Vereinsgeschichte. Schade, dass man den Gang in die Nordliga nicht antreten will.
Siezenheim: Gut. Die Truppe von Felix Auinger hat sich im Vergleich zur Vorsaison verbessert und gleich 24 Tore mehr erzielt.
Straßwalchen: Gut. Vor allem im Frühjahr nahmen die Flachgauer richtig Fahrt auf. Die Scharrer-Elf beendete die Saison mit fünf Siegen am Stück.
SAK: Gut. In der vergangnen Spielzeit zählten die Nonntaler zu den Sorgenkindern. Diesmal zeigte der Stadtklub wieder ein altbekanntes Gesicht.
Bramberg: Genügend. 2024/25 waren die Pinzgauer ein Musterschüler, in dieser Spielzeit ließ die Leistung stark nach.
Eugendorf: Befriedigend. Performte wie erwartet und schloss am selben Platz wie im Vorjahr ab.
Neumarkt: Gut. „Viele sahen uns als Fixabsteiger“, sagte Trainer Stanislav Stevic. Die junge Truppe wusste aber zu überzeugen.
Thalgau: Befriedigend. Nicht Fisch, nicht Fleisch, in der Mitte der Tabelle sind sie gut aufgehoben.
Henndorf: Befriedigend. Der Aufsteiger hielt sich solide aus Abstiegsnöten raus.
Anif: Nicht genügend. Die einstige Westliga-Größe kommt einfach nicht vom Fleck und war dem Abstieg näher, als ihr lieb war.
Schwarzach: Befriedigend. Die Pongauer hielten am Ende die Klasse.
Puch: Nicht genügend. Das Abstiegsgespenst spuckte die ganze Saison über.
Anthering: Genügend. Über die Relegation ist der Liga-Verbleib möglich.
Hallwang: Nicht genügend. Schnell zusammengefasst: Nicht ligatauglich!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.