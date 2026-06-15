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Trio der Salzburger Liga verdiente sich Bestnote

Salzburg: Sport-Nachrichten
15.06.2026 12:00
Grödig war in der Salzburger Liga heuer das Maß aller Dinge
Grödig war in der Salzburger Liga heuer das Maß aller Dinge(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Manuel Grill
Von Manuel Grill

Zum Abschluss der Salzburger Liga-Saison vergibt die „Krone“ wieder Schulnoten für die Leistungen der Mannschaften. Drei Einser und drei Fünfer halten sich die Waage.

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Die Salzburger Liga-Saison hatte wieder alles, was das Fußballherz begehrt. Von dramatischen Schlussphasen bis hin zu einem heißen Titelkampf war alles dabei. Zum Abschluss vergibt die „Krone“ noch die Schulnoten:

Grödig: Sehr gut. Der ehemalige Bundesligist ging als klarer Titel-Favorit in die Saison und konnte dem Druck auch standhalten .

Hallein: Sehr gut. Der UFC konnten Grödig bis zum Schluss Paroli bieten und agierten als Top-Team. Nur zwei Saison-Pleiten sprechen eine klare Sprache.

Bürmoos: Sehr gut. Die Flachgauer spielten die beste Saison der Vereinsgeschichte. Schade, dass man den Gang in die Nordliga nicht antreten will.

Siezenheim: Gut. Die Truppe von Felix Auinger hat sich im Vergleich zur Vorsaison verbessert und gleich 24 Tore mehr erzielt.

Straßwalchen: Gut. Vor allem im Frühjahr nahmen die Flachgauer richtig Fahrt auf. Die Scharrer-Elf beendete die Saison mit fünf Siegen am Stück.

SAK: Gut. In der vergangnen Spielzeit zählten die Nonntaler zu den Sorgenkindern. Diesmal zeigte der Stadtklub wieder ein altbekanntes Gesicht.

Bramberg: Genügend. 2024/25 waren die Pinzgauer ein Musterschüler, in dieser Spielzeit ließ die Leistung stark nach.

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Eugendorf: Befriedigend. Performte wie erwartet und schloss am selben Platz wie im Vorjahr ab.

Neumarkt: Gut. „Viele sahen uns als Fixabsteiger“, sagte Trainer Stanislav Stevic. Die junge Truppe wusste aber zu überzeugen.

Thalgau: Befriedigend. Nicht Fisch, nicht Fleisch, in der Mitte der Tabelle sind sie gut aufgehoben.

Henndorf: Befriedigend. Der Aufsteiger hielt sich solide aus Abstiegsnöten raus.

Anif: Nicht genügend. Die einstige Westliga-Größe kommt einfach nicht vom Fleck und war dem Abstieg näher, als ihr lieb war.

Schwarzach: Befriedigend. Die Pongauer hielten am Ende die Klasse.

Puch: Nicht genügend. Das Abstiegsgespenst spuckte die ganze Saison über.

Anthering: Genügend. Über die Relegation ist der Liga-Verbleib möglich.

Hallwang: Nicht genügend. Schnell zusammengefasst: Nicht ligatauglich!

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