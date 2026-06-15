Metzgerei statt Eis: Torhüter beendet Karriere

Die Spatzen pfiffen es schon in der Vorsaison von den Dächern, nun ist es fix: Eishockey-Zweitligist Zell am See verliert einen Lokalmatador. Der Torhüter wird künftig im Familienbetrieb seiner Eltern mitwirken.
Nach vier Spielzeiten bei Eishockey-Zweitligist Zell am See beendet Alois Schultes seine Karriere. Der 25-jährige Einheimische gewann mit den Pinzgauern die Meisterschaft in der Alps Hockey League sowie den Staatsmeistertitel. Künftig wird sich der Schlussmann voll und ganz auf die Familien-Metzgerei in Zell am See konzentrieren.
„Für mich beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Ich werde im Familienbetrieb einsteigen, in der Metzgerei und ich freue mich schon sehr darauf“, sagte Schultes am Montag in einer Aussendung.
Der Torhüter, der in der RB-Akademie in Salzburg ausgebildet wurde, machte nicht nur sportlich auf sich aufmerksam, sondern auch optisch, skizzierte eine Leberkässemmel seinen Torhüterhelm.
Zeller Eisbären suchen neuen Ersatztormann
Nach der Vertragsverlängerung von Alexander Schmidt benötigen die Zeller nun einen neuen Ersatzmann zwischen den Pfosten. Mit einem jungen Torhüter sind sich die Eisbären bereits einig, ein weiterer für das Trio wird noch folgen. Das bestätigte Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz am Montagnachmittag der „Krone“.
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