Metzgerei statt Eis: Torhüter beendet Karriere

Zeller Eisbären suchen neuen Ersatztormann

Nach der Vertragsverlängerung von Alexander Schmidt benötigen die Zeller nun einen neuen Ersatzmann zwischen den Pfosten. Mit einem jungen Torhüter sind sich die Eisbären bereits einig, ein weiterer für das Trio wird noch folgen. Das bestätigte Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz am Montagnachmittag der „Krone“.