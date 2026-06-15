Heuer keine Charity von Gery Keszler in Salzburg

Salzburg ist kein leichtes Pflaster, um Neues zu etablieren. Diese Erfahrung musste auch Lifeball-Schöpfer Gery Keszler machen. Im vergangenen Jahr stellte er parallel zu den Festspielen eine Charity-Gala für die Foundation for AIDS Research (amfAR) auf die Beine. Auch heuer sollte eine ähnlich gelagerte Wohltätigkeitsveranstaltung stattfinden. Doch nun kam es anders ...
Nur wenige Wochen vor dem geplanten Veranstaltungsdatum im August zog der Ball-Organisator nun die Reißleine. Grund für die Absage dürften sowohl terminliche Probleme als auch finanzielle Hürden gewesen sein.
In der Stadt Salzburg ist der Veranstaltungskalender diesen Sommer dicht gedrängt. Das mehrtägige Stadtfest findet Ende Juni statt, die Festspiele starten rund drei Wochen später. Im August steht die Mozartstadt vor einer weiteren logistischen Herausforderung: Das europäische Supercup-Finale am 12. August in der Red Bull Arena, bei dem Paris Saint-Germain gegen Aston Villa spielt, wird Tausende internationale Gäste anlocken.
Durch die wirtschaftlich angespannte Lage dürfte es zudem auch an finanzkräftigen Sponsoren für das Keszler-Fest gemangelt haben. Auch ein Stargast soll im Vorfeld abgesagt haben.
Vergangenes Jahr konnte bei der Gala neben den Sponsorengeldern zusätzlich über eine halbe Million Euro an Spendengeldern lukriert werden.
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