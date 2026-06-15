Heuer keine Charity von Gery Keszler in Salzburg

Salzburg ist kein leichtes Pflaster, um Neues zu etablieren. Diese Erfahrung musste auch Lifeball-Schöpfer Gery Keszler machen. Im vergangenen Jahr stellte er parallel zu den Festspielen eine Charity-Gala für die Foundation for AIDS Research (amfAR) auf die Beine. Auch heuer sollte eine ähnlich gelagerte Wohltätigkeitsveranstaltung stattfinden. Doch nun kam es anders ...